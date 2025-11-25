Във връзка с ремонт на уличен водопровод по улица "Генерал Тодоров, в участъка от улица "Майор Стефан Иванов" до булевард "Кирил и Методий", до 12.12.2025 г. (петък) от 08.30 часа до 17:00 часа, в делничните дни, ще бъде нарушено водоподаването в упоменатия участък.Дейностите ще включват подмяна на стари етернитови тръби с нови полиетиленови такива, а дължината на трасето е 200 метра.Препоръчваме на всички засегнати потребители да се запасят с необходимото количество вода за питейно-битови нужди.