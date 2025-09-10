Новини
Рекорден брой първокласници и нови детски площадки в Благоевград
Автор: Георги Кирилов 16:11
©
По време на пресконференция кметът на Благоевград Методи Байкушев представи готовността за началото на учебната година, ремонта на 2-ро ОУ и плановете за обновяване на детските площадки, предаде репортер на "Фокус". 

Той увери, че училищата са подготвени за 15 септември. Общинските служби са съдействали за почистване и обновяване на дворовете и прилежащите пространства, както и за подновяване на маркировката около училищата.

"Учениците трябва да се почувстват посрещнати в една добра материална среда“, посочи кметът. По думите му тази година Благоевград отчита рекорд – 735 първокласници ще прекрачат училищния праг. Това са почти 100 деца повече от броя на седмокласниците, завършили през юни, които преди седем години са били първокласници – 640.

Байкушев коментира и ремонта на 2-ро основно училище. Макар първоначалният срок да е до края на годината, строителните дейности ще приключат предсрочно – още през октомври. До тогава децата ще учат в сградите на НХГ, Строителната гимназия и Колежа по туризъм, като за всички класове са осигурени подходящи условия. През лятото общината е била в постоянен диалог с обществения съвет на училището, а строителят работи "с пълна мобилизация – от рано сутрин до късно вечер, включително и през почивните дни“, за да спази по-кратките срокове.

Кметът постави акцент и върху състоянието на детските площадки, определяйки го като един от приоритетите на мандата. Преди два месеца комисия е направила оглед на всички 90 действащи площадки, изградени през годините от общината. Заключението е, че 27 от тях се нуждаят от спешен ремонт. Дейностите вече са започнали – осем площадки са обновени, по седем други ремонтите са в ход. Подменят се старите настилки и съоръжения с нови, цялостни ударопоглъщащи повърхности, които са по-удобни, качествени и устойчиви.

През тази година Благоевград ще получи и пет изцяло нови детски площадки. Едната вече е готова – при стадиона на улица "Стефан Стамболов“, където предстои озеленяване и изграждане на поливна система. Новите площадки ще бъдат изграждани по съвременни стандарти и с модерни съоръжения, част от които са от европейски производители.

В парк "Даме Груев“ общината подменя всички игрални и спортни съоръжения. Старият и непригоден скейт парк, който е бил опасен за ползване, е премахнат. На негово място вече се изгражда нов – по модерна технология, с лицензирани съоръжения. До него ще бъдат монтирани нова тенис маса, стрийт фитнес и ремонтирана площадка за най-малките, която ще бъде готова до края на септември.

Паралелно се съгласуват проектите за още две нови площадки в квартал "Струмско“, между улиците "Броди“ и "Яне Сандански“. Те ще заменят стари съоръжения в окаяно състояние и ще включват места както за най-малките, така и за по-големите деца и спортуващите. "Целта ни е да ги правим близо една до друга, за да събираме хората на едно място“, отбеляза Байкушев.

Кметът подчерта и усилията за почистване и възстановяване на около блоковите пространства в кварталите "Запад“ и "Струмско“. Включени са и старите спортни игрища с повредени мрежи. "На много места в града подобряваме средата, за да може хората да се чувстват по-добре. Набелязваме критичните проблеми, за да ги решаваме по-бързо“, допълни той.

