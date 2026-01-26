Сподели close
Реката в санданското село Склаве отнесе камион. Това става ясно от видео изпратено до Меteo Bulgaria.

Причрината е, че реката е придошла.

От кадрите се вижда, че камионът е почти изцяло под вода.