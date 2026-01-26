ЗАРЕЖДАНЕ...
Реката в санданското село Склаве отнесе камион
© Facebook/Меteo Bulgaria
Причрината е, че реката е придошла.
От кадрите се вижда, че камионът е почти изцяло под вода.
Още от категорията
/
В условията на интензивен снеговалеж безопасността в зимния курорт Банско зависи не само от работата на почистващите служби, но и от гражданите
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Членството на България в Съвета за мир остава за следващото Народ...
22:12 / 25.01.2026
Ива Митева: Радев може да направи единствено коалиция и ще са му ...
18:37 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.