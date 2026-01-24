ЗАРЕЖДАНЕ...
Регистрираха земетресение в Благоевград рано тази сутрин
По данните им то е станало в 06:50 ч.
Епицентърът е на 30 км от град Разлог, на 50 км от град Кюстендил и на 80 км от град София.
Няма данни да е усетено от хората.
