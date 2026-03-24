Заместник-кметът Боряна Шалявска откри регионална среща с бизнеса "Финансови и инвестиционни инструменти за развитие на бизнеса“, която се проведе в зала 5 на Община Благоевград."Убедена съм, че подобни формати създават условия за изграждане на устойчиви връзки и превръщане на добрите идеи в конкретни решения. Обсъждат се реални перспективи за развитие на бизнеса и инвестициите“, заяви заместник-кметът по време на откриването.Тя подчерта значението на диалога между местната власт, бизнеса и финансовите институции, както и необходимостта от последователни усилия за насърчаване на инвестиционната активност в региона.В рамките на инициативата бяха представени възможностите за финансиране и конкретни инструменти в подкрепа на предприятията.Събитието събра представители на Съвета по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата, Baker Tilly, Българската агенция за експортно застраховане ЕАД, Ebury България и Уникредит Булбанк.