Община Разлог взе участие в 42-рото издание на Международното туристическо изложение "Ваканция & СПА Експо 2026“, което се проведе от 12 до 14 февруари в Интер Експо Център – София.Форумът събра над 250 участници от България и чужбина, сред които 60 български общини, а община Разлог отново се открои с въздействащо представяне.Щандът на общината събра многобройни посетители, които се потопиха в автентичната атмосфера на Разложкия край. Гостите имаха възможност да дегустират месни и млечни продукти – доказателство за качеството в региона.С особен интерес бе посрещната демонстрацията на изработката на "пуше“ от дамите на клуб "Втора младост“. Този характерен местен елемент, използван при воденето на хоро, е символ на връзката между поколенията и живата традиция на Разлог.Истинска кулинарна магия предизвика демонстрацията на традиционната разложка капама – емблематично ястие, съхранило вкуса на поколенията. Гостите с интерес проследиха всяка стъпка от приготвянето, научиха любопитни факти за произхода на името му, откриха тънкостите в подредбата на продуктите и задължителните подправки, които придават неповторимия му аромат.Интересът беше толкова голям, че мнозина останаха и след края на демонстрацията, за да си запишат автентичната рецепта и да отнесат частица от Разлог със себе си.По време на форума заместник-кметът Гергана Костова и директорът на Исторически музей – Разлог Христина Манова представиха културно-историческото наследство, природните дадености и възможностите за СПА, спорт и целогодишен туризъм в общината.