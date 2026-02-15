ЗАРЕЖДАНЕ...
Разлог впечатли "Ваканция & СПА Експо 2026"
©
Форумът събра над 250 участници от България и чужбина, сред които 60 български общини, а община Разлог отново се открои с въздействащо представяне.
Щандът на общината събра многобройни посетители, които се потопиха в автентичната атмосфера на Разложкия край. Гостите имаха възможност да дегустират месни и млечни продукти – доказателство за качеството в региона.
С особен интерес бе посрещната демонстрацията на изработката на "пуше“ от дамите на клуб "Втора младост“. Този характерен местен елемент, използван при воденето на хоро, е символ на връзката между поколенията и живата традиция на Разлог.
Истинска кулинарна магия предизвика демонстрацията на традиционната разложка капама – емблематично ястие, съхранило вкуса на поколенията. Гостите с интерес проследиха всяка стъпка от приготвянето, научиха любопитни факти за произхода на името му, откриха тънкостите в подредбата на продуктите и задължителните подправки, които придават неповторимия му аромат.
Интересът беше толкова голям, че мнозина останаха и след края на демонстрацията, за да си запишат автентичната рецепта и да отнесат частица от Разлог със себе си.
По време на форума заместник-кметът Гергана Костова и директорът на Исторически музей – Разлог Христина Манова представиха културно-историческото наследство, природните дадености и възможностите за СПА, спорт и целогодишен туризъм в общината.
Още от категорията
/
Две номинации за ИКАР 2026 за спектакъла "Дракула" на Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград
10.02
"Големият градски огън" за втора поредна година събира жителите на Благоевград около традициите и топлината на прошката
10.02
Намаляват сигналите за нарушения при въвеждането на еврото в област Благоевград, а процесът протича организирано и спокойно
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Идва силен циклон, чака ни оранжев дъжд на 15 февруари
19:53 / 14.02.2026
Благоевградски художници с разказ за любовта и виното
19:27 / 14.02.2026
Малчугани от Петрич разбраха какво е да бъдеш археолог
19:27 / 14.02.2026
Обходният път на Кресна трябва да бъде завършен до две години
09:02 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.