Разлог вдига 58 златни, 45 сребърни и 10 диамантени сватби

© Всяка година, по случай Деня на християнското семейство, Община Разлог и Обреден дом Разлог подготвят един от най-красивите и вълнуващи празници – празника на дълголетните семейства на община Разлог.



Празникът на 113 семейства с дълготърпелива любов, десет от които – с 60-годишен брак, ще се проведе на 15 ноември, от 19.00 часа, в ресторант "Мурата“.



Честването на златни, сребърни сватби, а от миналата година – и на диамантени сватби, в Разлог се организира вече 40 години. Началото е поставено през 1985 година. След кратко прекъсване, традицията е възобновена от кмета на общината Красимир Герчев и се спазва и до днес.



На 15 ноември, (събота), празнуващите семейства от цялата община ще бъдат дарувани с китка здравец от най-младото семейство и заедно ще преминат под празнична арка по пътя отново към заветното “ДА". Те ще се подпишат в летописната книга на Община Разлог и ще подновят обетите си за брак, които са подписали преди 25, 50 и 60 години...



"В навечерието на Деня на християнското семейство -21 ноември, в община Разлог празнуваме дълголетието и дълготърпението на любовта, – споделя кумът на сватбите Красимир Герчев. - Във време на изпитания, най-доброто нещо, което има всеки от нас, е семейството. Ние имаме уникален празник, който е преклонение пред ценностите и добродетелите на българското семейство. Зад този красив празник стоят екипите на Обреден дом Разлог и Община Разлог, вдъхновени от Рени Рачева, на които искрено благодаря.“



В празничната вечер от ръцете на диамантените юбиляри в ръцете на златните юбиляри ще бъдат предадени символите на любовта - обредна питка (хлябът) и пламъкът на семейното огнище (огънят).



Златните ще предадат символите на любовта на сребърните юбиляри, а те ще предадат хляба и огъня на най-младото семейство в града, за да свети огънят в сърцата им и да се множат жителите на община Разлог.



Златните, сребърните и диамантените сватби на Разлог е едно от емблематичните събития в зимния празничен календар на града-пазител на традицията.



Разлог и тази година вдига тежки сватби - пример за съхранените семейни и човешки ценности. 113 семейства ще се врекат отново и отново в своята любов.