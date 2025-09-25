Разкъсана облачност но високи температури днес в Благоевград

© Жълт код за силен вятър за части от областите Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол, сочи прогнозата на НИМХ.



Днес над страната облачността ще бъде разкъсана, но значителна. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в западните райони, а след обяд в планините от Югозападна България ще превали и прегърми. Слаб дъжд ще превали и на отделни места по Черноморието и в югоизточните райони. Вятърът ще се задържи предимно умерен от изток-североизток, като в Дунавската равнина и източните райони ще бъде и временно силен. От североизток ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 20°-22° в североизточните райони до 28°-30° в югозападните, за София - около 22°, за Благоевград – 29 градуса.



Над планините ще бъде предимно облачно. Около и след обяд в масивите на Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток, а по най-високите части - от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.



Над Черноморието облачността ще бъде значителна. На отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала