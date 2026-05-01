Разкъсана облачност и температури до 13° в Благоевград в Деня на труда - това сочи прогнозата на НИМХ.

Прогнозата в страната

Днес ще има разкъсана, предимно значителна облачност. На отделни места, главно в планинските райони и западната половина от страната, ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София - около 11°.

В планините ще преобладава облачно време. На отделни места в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Вятърът ще бъде умерен и временно силен от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра - около минус 2°.

Над Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна следобед. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Най-високите дневни температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.