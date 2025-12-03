Симеон Петров е мъжът, задържан с 30 хиляди лева в брой в нощта на протестите.1 декември, малко след 22:00 часа Симеон пътува към центъра на София, но попада на протеста и решава да продължи пеша."Не съм заобиколил по простата причина, че нямаше ток. Знаех, че има много пари в мен, не исках да се бутам по тъмните улици, чувах и бомбички“, разказва той пред bTV.Обяснява, че има бизнес, свързан с апартаменти под наем. Парите били за ремонти и заплати."Това са заплатите на моите служители, оборот от апартаментите, които аз съм представил пред органите на МВР“, уточнява той.Нямал намерение да участва в протеста, но снимал по пътя си:"Стигнах до триъгълника на властта. Там полицай ме задържа. Качиха ме в полицейската кола и ме докараха в 1 РПУ. Към 13 човека бяхме в една килия. Не съм забелязал ескалация на напрежение. Имаше хора, които бягаха, но не знам за какво“.След 24 часа в ареста е освободен. След протеста от полицията обясниха, че парите са били разделени в различни купюри с бележки със столични улици."Това са имена на улици, на които се намират апартаменти, които аз управлявам“, обяснява Симеон.Мъжът очаква сега да му бъдат върнати 30-те хиляди лева.