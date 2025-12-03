ЗАРЕЖДАНЕ...
Разказът на Симеон, задържан с 30 хил. лева в нощта на протестите
© bTV
1 декември, малко след 22:00 часа Симеон пътува към центъра на София, но попада на протеста и решава да продължи пеша.
"Не съм заобиколил по простата причина, че нямаше ток. Знаех, че има много пари в мен, не исках да се бутам по тъмните улици, чувах и бомбички“, разказва той пред bTV.
Обяснява, че има бизнес, свързан с апартаменти под наем. Парите били за ремонти и заплати.
"Това са заплатите на моите служители, оборот от апартаментите, които аз съм представил пред органите на МВР“, уточнява той.
Нямал намерение да участва в протеста, но снимал по пътя си:
"Стигнах до триъгълника на властта. Там полицай ме задържа. Качиха ме в полицейската кола и ме докараха в 1 РПУ. Към 13 човека бяхме в една килия. Не съм забелязал ескалация на напрежение. Имаше хора, които бягаха, но не знам за какво“.
След 24 часа в ареста е освободен. След протеста от полицията обясниха, че парите са били разделени в различни купюри с бележки със столични улици.
"Това са имена на улици, на които се намират апартаменти, които аз управлявам“, обяснява Симеон.
Мъжът очаква сега да му бъдат върнати 30-те хиляди лева.
Още по темата
/
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица нямаше да има такъв протест
18:54
Изтеглят Бюджет 2026
13:55
Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната
10:41
Председателят на МИР с призив: Нека всички да се събираме всяка вечер в 18 часа пред президентството в знак на подкрепа към призива на Радев!
10:16
"Благодаря ви, вече мога да си отворя очите! Вече виждам!": Как Лазар Радков успя да помогне на хора, пострадали на протеста в София
09:21
Актьорът Стефан Попов: Бой до дупка, докато не се превърнем в европейската държава, за която всички мечтаем
09:01
Още от категорията
/
Потърпевш от наводненията в Благоевградско: Причината не е реката, а водата, която дойде от деретата и улиците над тях
28.11
Проливните дъждове причиниха значителни щети във всички населени места в община Симитли, включително и в града
27.11
В четири общини в Благоевградска област е обявено бедствено положение, заради валежите от дъжд
27.11
Благоевградчанка с трогателна история от пазара: Много ми стана драго, че все още се срещат човечни и сърцати хора
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.