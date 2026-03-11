ЗАРЕЖДАНЕ...
Разделното събиране на отпадъци бе част от популярните куиз формати в Благоевград
В рамките на куиз вечерта участниците отговаряха на въпроси, свързани с разделното събиране на биоразградими и рециклируеми отпадъци.
По този начин разделното събиране беше представено по интерактивен и интересен формат, който ангажира посетителите и им даде възможност да научат повече за правилното управление на отпадъците.
Община Благоевград стартира въвеждането на система от кафяви контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци в началото на новата 2026 година.
Разделно събраните хранителни и растителни отпадъци ще бъдат третирани в Анаеробната инсталация, обслужваща 5 общини от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Благоевград, Симитли, Рила, Бобошево и Кочериново.
До този момент кафяви контейнери са разположени в ключови обекти на територията на Благоевград – училища, университети, социални заведения, търговки обекти както и в сградата на Община Благоевград.
През месец февруари стартира разполагането им в община Симитли, а в последната седмица на месеца предстои това да се случи и в община Бобошево. Поетапно кафяви съдове за разделно събиране на хранителни и растителни отпадъци ще бъдат разположени в по-малките населени места в община Благоевград. Предстои кафяви контейнери да бъдат разположени и в кварталите в града.
Сред основните цели на Община Благоевград са намаляване количеството на депонирани отпадъци, спестяването на ценни органични ресурси и намаляване на разходи при управление на отпадъците.
Припомняме, че в края на миналата година Община Благоевград заложи в общинската Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите възможност за получаване на отстъпка от ТБО както следва: до 10% за юридически лица и домакинства при разделно събиране на биоразградими отпадъци и от 10% до 30% само за домакинства, за разделно предаване на рециклируеми отпадъци.
С полагане на цветя в Благоевград бяха отбелязани 145 години от рождението на Тодор Александров
04.03
С военни почести, шествие и ритуал в памет на Апостола Благоевград отбеляза 153 години от гибелта му
18.02
Встъпиха в длъжност двамата заместници на благоевградския областе...
20:46 / 10.03.2026
Съдът остави в ареста трима обвиняеми по дело за рекет и проститу...
16:15 / 10.03.2026
Обсъдиха мерки за облекчаване на трафика в района на Кресна около...
16:57 / 10.03.2026
Община Благоевград започна поетапна подмяна и допълване на съдове...
12:46 / 10.03.2026
