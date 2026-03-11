Разделното събиране на отпадъци бе част от популярните куиз формати в Благоевград. В инициативата се включи "Stage bar“, който подкрепи усилията на Община Благоевград за насърчаване на екологично отговорно поведение и успешно интегрира темата.В рамките на куиз вечерта участниците отговаряха на въпроси, свързани с разделното събиране на биоразградими и рециклируеми отпадъци.По този начин разделното събиране беше представено по интерактивен и интересен формат, който ангажира посетителите и им даде възможност да научат повече за правилното управление на отпадъците.Община Благоевград стартира въвеждането на система от кафяви контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци в началото на новата 2026 година.Разделно събраните хранителни и растителни отпадъци ще бъдат третирани в Анаеробната инсталация, обслужваща 5 общини от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Благоевград, Симитли, Рила, Бобошево и Кочериново.До този момент кафяви контейнери са разположени в ключови обекти на територията на Благоевград – училища, университети, социални заведения, търговки обекти както и в сградата на Община Благоевград.През месец февруари стартира разполагането им в община Симитли, а в последната седмица на месеца предстои това да се случи и в община Бобошево. Поетапно кафяви съдове за разделно събиране на хранителни и растителни отпадъци ще бъдат разположени в по-малките населени места в община Благоевград. Предстои кафяви контейнери да бъдат разположени и в кварталите в града.Сред основните цели на Община Благоевград са намаляване количеството на депонирани отпадъци, спестяването на ценни органични ресурси и намаляване на разходи при управление на отпадъците.Припомняме, че в края на миналата година Община Благоевград заложи в общинската Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите възможност за получаване на отстъпка от ТБО както следва: до 10% за юридически лица и домакинства при разделно събиране на биоразградими отпадъци и от 10% до 30% само за домакинства, за разделно предаване на рециклируеми отпадъци.