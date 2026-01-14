ЗАРЕЖДАНЕ...
Радичковият свят оживя на сцената на благоевградския театър, предстои втора премиера
© ИВАН ДОНЧЕВ/ ДТ БЛАГОЕВГРАД
Силно и дълбоко въздействащо театрално преживяване, което остава в съзнанието дълго след последния аплодисмент. Така публиката определи първата премиера на спектакъла "Януари“ по Йордан Радичков, поставен от Пламен Марков. Представлението срещна зрителите с характерния радичковски свят – свят на мълчанието, студа и напрегнатото човешко очакване, изграден с внушителна сценична сила и минималистична емоция.
След топлия прием и силния отзвук от премиерата, екипът на спектакъла кани публиката на втора премиера на 15 януари от 19:00 часа на Голяма сцена на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград.
Режисьорската концепция на Пламен Марков е допълнена от сценографията и костюмите на Мира Каланова, музиката на Калин Николов и видео дизайна на Димитър Сарджев, които заедно изграждат сурова и въздействаща сценична среда.
В спектакъла участват: Александър Митев, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Димитър Стойнов, Матей Мичев, Недиляна Павлик, Нено Койнарски, Николай Станоев, Теодор Каракачанов, Теодор Куков, Маноела Манолева, Иван Лозанов, Антон Петев и Георги Бачев.
Още от категорията
/
Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград гостува в Годеч със спектаклите "Неволята" и "Железният светилник"
15:14
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.