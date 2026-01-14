Радичковият свят оживя на сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград, предстои втора премиера, предаде репортер наСилно и дълбоко въздействащо театрално преживяване, което остава в съзнанието дълго след последния аплодисмент. Така публиката определи първата премиера на спектакъла "Януари“ по Йордан Радичков, поставен от Пламен Марков. Представлението срещна зрителите с характерния радичковски свят – свят на мълчанието, студа и напрегнатото човешко очакване, изграден с внушителна сценична сила и минималистична емоция.След топлия прием и силния отзвук от премиерата, екипът на спектакъла кани публиката на втора премиера на 15 януари от 19:00 часа на Голяма сцена на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград.Режисьорската концепция на Пламен Марков е допълнена от сценографията и костюмите на Мира Каланова, музиката на Калин Николов и видео дизайна на Димитър Сарджев, които заедно изграждат сурова и въздействаща сценична среда.В спектакъла участват: Александър Митев, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Димитър Стойнов, Матей Мичев, Недиляна Павлик, Нено Койнарски, Николай Станоев, Теодор Каракачанов, Теодор Куков, Маноела Манолева, Иван Лозанов, Антон Петев и Георги Бачев.