За периода от 08:00 часа на 28.04.2026 г. до 08:00 часа на 29.04.2026 г. в звената за пожарна безопасност и защита на населението при РДПБЗН - Благоевград са регистрирани общо три сигнала за произшествия, съобщиха от службата.

За посочения период са ликвидирани два пожара. Няма пожари с нанесени преки материални щети, като два от инцидентите са без материални загуби.

Извършена е една спасителна операция. Няма регистрирани лъжливи повиквания.

При възникналите пожари няма пострадали или загинали граждани.