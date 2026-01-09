Пътят от Банско до местността "Шилигарника" е почистен от падналите дървета и е отворен за движение.Шофьорите се призовават да преминават през пътя да бъде с повишено внимание.припомня, че вчера временно затвориха пътя към планината. Вследствие на бурни ветрове и силни пориви в планината бяха съборени дървета, като част от тях паднаха върху пътното платно и препятстват движението по пътя от Банско към м. Шилигарника.Екипи на НП "Пирин“, общински служители и представители на концесионера на ски зоната работиха по разчистването.