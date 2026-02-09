ЗАРЕЖДАНЕ...
Първото освобождение от османско робство на Горна Джумая ще бъде отбелязано на 12 февруари в Благоевград
Ритуалът по повод 148 години от паметната дата ще се състои в двора на храм "Въведение Богородично“ от 11:00 часа.
В знак на признателност ще бъдат положени цветя пред паметните плочи на майор Иван Павлович Орлински, генерал Спас Георгиев, Хажди Константин Чорбаджигошев и мемориала на Делчевия род, които се намират в двора на църквата.
Свещеници ще отслужат и заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата на България.
В историята си Горна Джумая (днешен Благоевград) има две освобождения от османско робство.
Първото от тях е на 12 февруари 1878 година, но жителите на града се радват на свободата за кратко. По силата на решенията на Берлинския конгрес, част от освободените български територии отново са върнати в пределите на османската империя.
