ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Първокурсничката Ивайла Ценова: Със сигурност по време на обучението ние ще се радваме на успехи, но ще срещаме и трудности
По време на тържествената церемония за откриването на академичната година тя заяви, че за нея е огромна радост да бъде студент във висшето учебно заведение в Благоевград.
"Бях трета според своето първо желание и избрах специалността, защото искам да бъда учител и вдъхновител на деца, чиято най-голяма любов е езикът. Винаги съм обичала българският език и литературата. Вярвам, че там е моята сила. Още от малка пиша есета, стихотворения, разкази и песни. Ето защо с голям интерес ще изучавам особеностите на родната и всяка реч. Вярвам още, че за всеки първокурсник днешния ден е сбъдната мечта, предизвикателство и ново начало. Със сигурност по време на обучението ние ще се радваме на успехи, но ще срещаме и трудности. Важното е, че и двете ще ни доближават до сътворяването на мечтите ни в реалност. Зная, че тук ще открием не просто преподаватели, а хора, които да ни насочват и окуражават, защото да проводиш млад човек до пътя му, понякога е всичко.
Скъпи колеги първокурсници,
Днес всички сме тук обединени от интересите към знанието като част от академичната общност на ЮЗУ и имаме задължението да съхраняваме неговия престиж, да пазим доброто му име. Нека уважаваме труда на нашите преподаватели. Нека се стремим да използваме пълноценно времето си в университета, за да натрупаме нови знания, да създадем ценни приятелства и да създадем незабравими спомени. Пожелавам на всички успешна учебна година“, каза още тя.
Ивайла е част от 50-ия юбилеен випуск на ЮЗУ "Неофит Рилски“. По повод на това ректорът на висшето учебно заведение проф. Николай Марин каза, че от днес се отварят вратите за юбилейния 50-и випуск.
"Половин век нашата институция е средище на традиции, знания и новаторство, което дава редица възможности на новото поколение млади хора, които са готови да поемат по пътя на науката и професионалното израстване. Това е ден, в която настоящето среща историята, а бъдещето започва тук – сред нас“, каза още той.
На тържествената церемония своите книжки като първокурсници, приети с най-висок резултат, получиха:
Надежда Джалева (Правно-исторически факултет), Антоанета Станкова (Обществено здраве), Емили Дренска (ПМФ), Кристиян Миленков (Философски факултет), Красимир Стойков (Филологически факултет), Таня Иньовска (Стопански факултет), Кристина Жишкина (Факултет по педагогика), Ангел Славов (Технически факултет) и Никол Величкова (Факултет по изкуствата).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: