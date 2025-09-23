Първокурсничката Ивайла Ценова: Със сигурност по време на обучението ние ще се радваме на успехи, но ще срещаме и трудности

© Фокус Със сигурност по време на обучението ние ще се радваме на успехи, но ще срещаме и трудности. Това каза първокурсничката от Своге Ивайла Цанова, която от тази година ще се обучава в специалност "Българския филология“ на Филологическия факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски“, предаде репортер на "Фокус“.



По време на тържествената церемония за откриването на академичната година тя заяви, че за нея е огромна радост да бъде студент във висшето учебно заведение в Благоевград.



"Бях трета според своето първо желание и избрах специалността, защото искам да бъда учител и вдъхновител на деца, чиято най-голяма любов е езикът. Винаги съм обичала българският език и литературата. Вярвам, че там е моята сила. Още от малка пиша есета, стихотворения, разкази и песни. Ето защо с голям интерес ще изучавам особеностите на родната и всяка реч. Вярвам още, че за всеки първокурсник днешния ден е сбъдната мечта, предизвикателство и ново начало. Със сигурност по време на обучението ние ще се радваме на успехи, но ще срещаме и трудности. Важното е, че и двете ще ни доближават до сътворяването на мечтите ни в реалност. Зная, че тук ще открием не просто преподаватели, а хора, които да ни насочват и окуражават, защото да проводиш млад човек до пътя му, понякога е всичко.



Скъпи колеги първокурсници,



Днес всички сме тук обединени от интересите към знанието като част от академичната общност на ЮЗУ и имаме задължението да съхраняваме неговия престиж, да пазим доброто му име. Нека уважаваме труда на нашите преподаватели. Нека се стремим да използваме пълноценно времето си в университета, за да натрупаме нови знания, да създадем ценни приятелства и да създадем незабравими спомени. Пожелавам на всички успешна учебна година“, каза още тя.



Ивайла е част от 50-ия юбилеен випуск на ЮЗУ "Неофит Рилски“. По повод на това ректорът на висшето учебно заведение проф. Николай Марин каза, че от днес се отварят вратите за юбилейния 50-и випуск.



"Половин век нашата институция е средище на традиции, знания и новаторство, което дава редица възможности на новото поколение млади хора, които са готови да поемат по пътя на науката и професионалното израстване. Това е ден, в която настоящето среща историята, а бъдещето започва тук – сред нас“, каза още той.



На тържествената церемония своите книжки като първокурсници, приети с най-висок резултат, получиха:



Надежда Джалева (Правно-исторически факултет), Антоанета Станкова (Обществено здраве), Емили Дренска (ПМФ), Кристиян Миленков (Философски факултет), Красимир Стойков (Филологически факултет), Таня Иньовска (Стопански факултет), Кристина Жишкина (Факултет по педагогика), Ангел Славов (Технически факултет) и Никол Величкова (Факултет по изкуствата).