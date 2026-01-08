ЗАРЕЖДАНЕ...
Първи сняг за зимата в Благоевград
Към момента няма образувала се снежна покривка, с изключение на частична такава в тревните площи. Пътните настилки в града са мокри и хлъзгави, затова апелът към шофьорите е да карат внимателно, за да бъдат избегнати пътни инциденти.
/
/
