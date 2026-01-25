големия пожар, възникнал в къща в Благоевград, предаде ФОКУС. Първоначално ви съобщихме, че гори баничарницата, разположена на кръстовището под Поликлиниката, по данни от наши читатели.
Проверка на медията ни на мястото на инцидента показа, че всъщност гори къща, която е разположена точно до въпросната баничарница. Два екипа на полицията също са на терен, както и екип на Спешна помощ.
Няма данни за пострадали хора. Причините за възникването на пожара тепърва предстои да бъдат установени.
