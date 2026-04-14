В първия работен ден, след великденските празници медицинският хеликоптер пристигна в Благоевград, за да вземе и транспортира пациент до София, предаде репортер на ФОКУС.

Въздушната линейка кацна на стадиона в областния град, от където взе възрастен пациент, на около 70-годишна възраст, който е постъпил в МБАЛ – Благоевград в кома.

Мъжът е открит от свои близки в дома си, като вече е бил в безсъзнание. При преглед в благоевградската болница е установено, че възрастният мъж има мозъчен кръвоизлив.

Пострадалият ще бъде приет в болница "Света Анна“.