В първия работен ден, след великденските празници медицинският хеликоптер пристигна в Благоевград, за да вземе и транспортира пациент до София, предаде репортер на ФОКУС.
Въздушната линейка кацна на стадиона в областния град, от където взе възрастен пациент, на около 70-годишна възраст, който е постъпил в МБАЛ – Благоевград в кома.
Мъжът е открит от свои близки в дома си, като вече е бил в безсъзнание. При преглед в благоевградската болница е установено, че възрастният мъж има мозъчен кръвоизлив.
Пострадалият ще бъде приет в болница "Света Анна“.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.