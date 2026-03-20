Приключи оценката на първите подадени заявления по втората покана за участие в процедурата за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи на територията на община Благоевград.

Процесът по оценка и класиране на заявленията се извършва поетапно, съобразно реда на тяхното постъпване като след приключване на всеки етап на интернет страницата на проекта се публикуват актуализирани списъци на одобрените и неодобрените кандидати.

400 са одобрените домакинства при първия етап на оценка, които можете да видите  в първия списък, неодобрените кандидати са 6.

Проектът отчита значителен интерес и успешна реализация още в рамките на първата кампания, при която бяха одобрени 1 102 домакинства и бяха монтирани 2022 нови отоплителни устройства на електричество и пелети.

Община Благоевград ще информира своевременно одобрените кандидати за прогнозната дата за сключване на договорите за демонтаж на старите уреди и доставка и монтаж на избраните отоплителни устройства, което ще става поетапно.

При подписване на договора крайните получатели следва да представят валиден документ за самоличност и при необходимост други документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства.

В случай на отказ от участие преди сключването на договор, кандидатът може да подаде заявление в свободен текст в Информационния център, разположен на партерния етаж в сградата на Община Благоевград.

Актуален списък с одобрените и неодобрените кандидати е публикуван на официалната интернет страница на Община Благоевград, както и на подстраницата на проекта.

Проект на договора е публикуван на електронната страница на проекта за информация на кандидатите към настоящата покана за кандидатстване.

Изпълнението на дейностите по подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и/ или въглища допринася за намаляване на емисиите на фини прахови частици и подобряване качеството на атмосферния въздух, както и за повишаване на енергийната ефективност и комфорта на домакинствата.

Настоящата публикация е в рамките на проект № BG16FFPR002-5.002-0001 "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“ (2), по приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България. 