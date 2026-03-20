ЗАРЕЖДАНЕ...
Публикуван е първият списък с одобрени кандидати по втората кампания за подмяна на отоплителни уреди в община Благоевград
©
Процесът по оценка и класиране на заявленията се извършва поетапно, съобразно реда на тяхното постъпване като след приключване на всеки етап на интернет страницата на проекта се публикуват актуализирани списъци на одобрените и неодобрените кандидати.
400 са одобрените домакинства при първия етап на оценка, които можете да видите в първия списък, неодобрените кандидати са 6.
Проектът отчита значителен интерес и успешна реализация още в рамките на първата кампания, при която бяха одобрени 1 102 домакинства и бяха монтирани 2022 нови отоплителни устройства на електричество и пелети.
Община Благоевград ще информира своевременно одобрените кандидати за прогнозната дата за сключване на договорите за демонтаж на старите уреди и доставка и монтаж на избраните отоплителни устройства, което ще става поетапно.
При подписване на договора крайните получатели следва да представят валиден документ за самоличност и при необходимост други документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства.
В случай на отказ от участие преди сключването на договор, кандидатът може да подаде заявление в свободен текст в Информационния център, разположен на партерния етаж в сградата на Община Благоевград.
Актуален списък с одобрените и неодобрените кандидати е публикуван на официалната интернет страница на Община Благоевград, както и на подстраницата на проекта.
Проект на договора е публикуван на електронната страница на проекта за информация на кандидатите към настоящата покана за кандидатстване.
Изпълнението на дейностите по подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и/ или въглища допринася за намаляване на емисиите на фини прахови частици и подобряване качеството на атмосферния въздух, както и за повишаване на енергийната ефективност и комфорта на домакинствата.
Настоящата публикация е в рамките на проект № BG16FFPR002-5.002-0001 "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“ (2), по приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.
/
19.03
16.03
12.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.