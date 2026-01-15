ЗАРЕЖДАНЕ...
Публикуваха за обществено обсъждане предложението общинските такси и цени на услугите в Благоевград в евро да се закръглят надолу
Двата проекта отразяват разпореждането на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) от 1 февруари т.г. единственото законно платежно средство да е еврото. Те определят цените на услугите и местните такси в евро.
В проекта е предвидено местните такси и цените на услугите в евро да бъдат закръглени надолу в полза на гражданите до най-близките пет евроцента. Мярката има за цел да избегне затрудненията при плащанията, произтичащи от превалутиране и получаване на стойности с неудобни дробни части, особено при масово използвани услуги като почасовото паркиране в зоната за платено паркиране.
Така например за почасово паркиране на едно паркомясто вместо 1.02 евро, цената ще бъде закръглена на 1 евро. За заявяване на първи преференциален пропуск за ползване на едно паркомясто на живущи в зона за платено паркиране за календарна година – 63.90 евро. Освобождаването на автомобил след заскобяване ще се заплаща 17.90 евро, а престоят на наказателен паркинг след принудително преместване – 1.50 евро за всеки започнат час, но не повече от 35.75 евро за едно денонощие.
Предложения и становища могат да бъдат подавани в 14-дневен срок от датата на публикуване на проектите за изменение на двете наредби в Центъра за услуги и информация на гражданите към Община Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев“ № 1, партер, както и по електронен път на адрес: delo@blagoevgrad.bg
