Публичен жребий определи класирането по три обособени позиции от обществена поръчка на Община Благоевград за доставка на съдове за отпадъци
Той се проведе, след като при оценяването на офертите двама от участниците получиха еднакъв брой точки, което не позволи те да бъдат класирани по обичайния ред. В съответствие с нормативните изисквания и с цел осигуряване на максимална прозрачност, публичност и равнопоставеност между участниците, Община Благоевград пристъпи към провеждане на публичен жребий при ясно разписани и предварително обявени правила.
По Обособена позиция №1, свързана с доставка на пластмасови контейнери с обем 1100 литра, жребият определи класирането между "Ем Пи Ар“ ЕООД и "КОЛЕЛА А2“ ЕООД, като "Ем Пи Ар“ ЕООД беше класирано на по-предна позиция.
По Обособена позиция №2 – доставка на пластмасови кофи с обем 240 литра, жребият отново определи класирането между същите участници, като "Ем Пи Ар“ ЕООД зае по-предно място.
Публичен жребий беше проведен и по Обособена позиция №3 за доставка на пластмасови кофи с обем 120 литра, като в този случай по-предното място беше определено за "КОЛЕЛА А2“ ЕООД.
Жребиите се проведоха в зала №101 на Община Благоевград, в присъствието на представители на участниците, при използване на непрозрачни пликове с имената на участниците. Всяко действие беше извършено открито и проследимо, а резултатите са отразени в официални протоколи, с което се гарантира пълна публичност и проверимост на процедурата.
След приключване на обществената поръчка новите съдове ще бъдат поставяни поетапно в града и в населените места в общината. Те ще се използват за битови, разделно събирани и биоразградими отпадъци и се очаква да улеснят както гражданите, така и работата по сметосъбирането.
