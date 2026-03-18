В обедните часове днес, в 01 РУ-Благоевград е получено съобщение, че 19-годишен младеж има намерение да скочи от терасата на жилищен блок в ж.к. "Освобождение" в град Благоевград.Незабавно на място са пристигнали полицейски служители, психолог от Института по психология-МВР, служители на РСПБЗН-Благоевград и медицински екип.В резултат на положените усилия е постигната благополучна развръзка. Младежът е в добро физическо състояние.