ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Проверяват готовността на Благоевградска област за справяне със снегопочистването през сезон 2025/2026 г.
Представители на Областна администрация Благоевград, на ОД на МВР - Благоевград, РДПБЗН, ОПУ-Благоевград, отдел "Автомобилна администрация“ и представители на фирмите, ангажирани с поддръжката на пътищата, проверяват готовността на опорните пунктове, техническото състояние на наличната техника, наличие на инертни материали, сол и луга за работа през зимния сезон.
Със заповед на председателя на УС на АПИ, считано от 01.11.2025 г. се въвежда зимно поддържане на високопланинските проходи и участъци над 550 метра, като на територията на ОПУ – Благоевград вече има определени 4 броя опорни пунктове с разположена снегопочистваща техника, инертни материали и сол, както следва: Опорен пункт "РПС Благоевград“ – РПС Благоевград; Опорен пункт "Мадана" – РПС Благоевград; Опорен пункт "5-ти км" – РПС Разлог и Опорен пункт "Път III-198 км 16+400 м. Попови ливади" – РПС Гоце Делчев.
След направените констатации от проверката ще бъде изготвен протокол.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: