Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Тази вечер в Благоевград няма да има протест срещу Бюджет 2026 г., съобщи координаторът на ПП в област Благоевград Ваня Кромбоа.

От публикацията става ясно, че големият протест ще бъде следващата седмица, по време на вота на недоверие.

"Не е отменен — просто е пренасочен. Точният ден ще бъде обявен допълнително", пише още тя.