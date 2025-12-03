ЗАРЕЖДАНЕ...
Протест в Благоевград няма да има тази вечер
От публикацията става ясно, че големият протест ще бъде следващата седмица, по време на вота на недоверие.
"Не е отменен — просто е пренасочен. Точният ден ще бъде обявен допълнително", пише още тя.
