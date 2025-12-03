Тази вечер в Благоевград няма да има протест срещу Бюджет 2026 г., съобщи координаторът на ПП в област Благоевград Ваня Кромбоа.От публикацията става ясно, че големият протест ще бъде следващата седмица, по време на вота на недоверие."Не е отменен — просто е пренасочен. Точният ден ще бъде обявен допълнително", пише още тя.