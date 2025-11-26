Днес и утре променят организацията на движение в тунел "Кривия“ на път I-1/E79 в Кресненското дефиле заради изграждане на станция на мобилен оператор.От 9 ч. днес до 18 ч. на 27 ноември ще бъде ограничено преминаването в лентата в посока София, като превозните средства ще се пренасочват по обходния път, преминаващ успоредно на тунела. Трафикът в лентата за Кулата ще се осъществява без ограничения.Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.