Променят движението по АМ "Струма" към Благоевград
От 8:30 ч. на 22 януари /четвъртък/ до 14:00 ч. на 23 януари /петък/ ще се променя организацията на движение между 53-и и 54-и км на АМ "Струма“ в посока Благоевград за отстраняване на гаранционни дефекти по дилатационни фуги на съоръжение. При изпълнението на дейностите, ще бъде ограничено преминаването в активната и навлизането в аварийната лента, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата.
Агенция"Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
