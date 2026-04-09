Още от ранния следобед днес се очаква интензивен трафик и задръствания по пътищата на България. Приблизително 130 000 пътни превозни средства се предвижда да се насочат към автомагистралите "Тракия“, "Хемус“ и "Струма“. По данни на АПИ, цитирани от Blagoevgrad24.bg, по "Струма" се очаква поток от над 32 хил превозни средства.

Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ "Тракия“, по АМ "Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ "Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. "Симитли“ (376-ти км) до п. в. "Кресна“ на АМ "Струма“ (402-ри км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение в празничните дни. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района.

От 12 ч. на 9 април /четвъртък/ до 16 ч. на 11 април /събота/ преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента.

На 12 април /неделя/ и на 13 април /понеделник/ ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

При преминаването през град Кресна от 12 ч. на 9 април /четвъртък/ до 12 ч. на 14 април ще се ограничи извършването на ляв завой на кръстовището на път I-1 с ул. "Цар Борис III“ в града. Това ще улесни пътуването и ще повиши безопасността на движение в града. Припомняме, че светофарът в града работи с бутон "при поискване“ и хората желаещи да пресекат пътя по пешеходната пътека могат да го направят след като изчакат съответния сигнал.

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.