От 8 ч. на 7 декември /неделя/ до 18 ч. на 8 декември /понеделник/ преминаването в участъка от 144-и до 152-и км на АМ "Струма“, в област Благоевград, ще се осъществява поетапно в една лента и с ограничение на скоростта до 90 км/ч. Временната промяна в организацията на движение е за ремонтни дейности на асфалтовата настилка.Предвижда се строително-монтажните работи да се изпълняват поетапно в изпреварващата и активната лента в двете платна за движение. Това съобщиха от АПИ.