От 8:30 ч. на 10 декември /сряда/ до 17 ч. на 11 декември /четвъртък/ движението в участъка между 87-и и 88-и км на АМ "Струма", в посока София, ще се осъществява в активната лента и с ограничение на скоростта до 90 км/ч. Временната промяна е за гаранционен ремонт на тротоарни конзоли на мостово съоръжение на отсечката в област Благоевград.Агенция "Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.