Кметът на община Симитли Апостол Апостолов обявява бедствено положение на територията на общината поради продължаващи проливни дъждове и усложнената метеорологична обстановка, които не спират през цялото денонощие.В резултат на интензивните валежи са причинени значителни щети във всички населени места, включително и в града. Има свличане на земни маси и камъни, образуване на локви и наводнени участъци по пътища и улици; както и нарушения в инфраструктурата.Общинското ръководство апелира към всички жители и гости на общината да проявят повишено внимание и отговорност.Ситуацията се следи непрекъснато, а информацията за развитието й ще бъде своевременно предоставяна на жителите и гостите чрез официалните канали на общината.