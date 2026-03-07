ЗАРЕЖДАНЕ...
Пролетни температури в Благоевград в съботния ден
©
В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 3°.
По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 7° до 9°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
Още от категорията
/
Започва ремонт на нарушени участъци от пътната настилка по бул. "Св. Димитър Солунски" в Благоевград
03.03
С тържествени събития в Благоевград ще бъдат отбелязани 148 години от Освобождението на България
03.03
Вълшебният свят на Аладин, принцеса Жасмин и приказното им кралство бе разкрит пред благоевградската публика
01.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В Петрич стартира кампания за безплатна кастрация на мъжки домашн...
20:04 / 06.03.2026
Когато красотата твори: Вечер на изкуството и вдъхновението за 8 ...
20:06 / 06.03.2026
Община Благоевград обяви обществена поръчка за избор на изпълните...
18:00 / 06.03.2026
Ето кога започва електронният прием на заявления за първа група в...
18:03 / 06.03.2026
Започва преасфалтиране на ул. "Митрополит Борис" в Благоевград
18:00 / 06.03.2026
Пролетни температури в Благоевград днес
08:26 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.