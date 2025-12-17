ЗАРЕЖДАНЕ...
Прокуратурата в Благоевград предаде на съд обвиняем за грабеж с причиняване на средна телесна повреда
©
Към м. януари 2025 г. Г.Г. живеел в с. Микрево, община Сандански, като се грижел за непълнолетния А.В.
На 03.01.2025 г. той решил заедно с 14-годишното момче да посети Б.Г. в с. Горна Крушица. За него той знаел, че живее сам, работил в пощенска станция и вероятно разполага с пари.
По обед двамата пристигнали в селото, където на улица срещнали Б.Г. Последва ли го към къщата му и го нападнали в задната част на двора. Удряли го с юмруци по тялото и главата, както и с дървена дръжка, искайки пари. Пострадалият успял да се отскубне и влязъл в къщата, но бил настигнат и побоят продължил. Обвиняемият му нанесъл удари с газов пистолет.
Пострадалият дал на нападателите всички пари, които носел в себе си - 35 лева, за да престанат, молел за помощ, но те не спирали.
Съседи чули виковете на Б.Г. След подаден сигнал на местопроизшествието пристигнали полицаи, които установили Г.Г. и непълнолетния в дома на пострадалия.
Според заключението на вещото лице, изготвило съдебномедицинската експертиза на Б.Г., в резултат на нанесения побой му били причинени множество фрактури на ребра, контузия в областта на главата, мозъчно сътресение.
По случая е било образувано досъдебно производство с привлечения в качеството на обвиняем Г.Г.
Наказателното производство срещу непълнолетния А.В. е прекратено с оглед заключението на изготвената комплексна психиатрично-психологична експертиза – на инкриминираната дата той е действал в състояние на невменяемост.
Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.
Още от категорията
/
Кметът на Благоевград Методи Байкушев оттегля предложението за въвеждане на новия модел за изчисляване на такса "Битови отпадъци"
16.12
Благоевградският театър спечели проект "Културни мостове в Югозападна България: Достъп и приобщаване чрез театър"
15.12
Експерти: Агресивният език в Народното събрание не е спонтанен. Това е форма на политически маркетинг
14.12
Кметът на Благоевград с предложение за създаването на ново Общинско предприятие "Общинско имущество"
12.12
Кметът на Благоевград внесе в Общински съвет проектите за промяна в изчисляването на Такса битови отпадъци
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Благоевград централизира грижата за имотите си, ето как
12:29 / 16.12.2025
До 30% по-ниска такса "Смет" за благоевградчаните, които събират ...
12:12 / 16.12.2025
Кметът на Благоевград Методи Байкушев оттегля предложението за въ...
11:03 / 16.12.2025
Минус 3 градуса сутринта до плюс 7 в Благоевград днес
08:09 / 16.12.2025
Кирил Илиев е петкратният носител на приза "Спортист на годината"...
23:00 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.