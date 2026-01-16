ЗАРЕЖДАНЕ...
Произведения на Златю Бояджиев от фонда на РИМ – Благоевград участват в изложбата "Златю Бояджиев и обредността на Сурва" в Перник
Откриването на изложбата постави началото на празничната програма по повод 60-то издание на Международния фестивал на маскарадните игри Surva / Сурва 2026.
Събитието уважиха зам. кмета по културата на град Перник Стефан Кръстев, директорът на Регионален исторически музей - Благоевград д-р Кирил Алексиев, местни художници и представители на чуждестранни делегации.
През 1975 година тогавашната общинска управа на Благоевград кани Златю Бояджиев да работи в Благоевград, Мелник и селищата от региона. Хората и природата в Пиринския край го пленяват и с художествена настървеност художникът създава уникален живописен цикъл. Платната, посветени на Пиринския край носят популярното заглавие "Мелнишки цикъл".
Значителна част от този цикъл, включващ 23 картини, е закупена от Община Благоевград и през 1977 година е предоставена на Регионален исторически музей – Благоевград. Цялата колекция може да бъде видяна до 5 април 2026 г. в зала "Любен Гайдаров" на Художествена галерия - Перник.
