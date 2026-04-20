"Прогресивна България“ на Румен Радев печели изборите в Благоевградска област, показват данните на Районната избирателна комисия – Благоевград при 100% обработени СИК протколи в РИК. Резултатът на ПБ е 59 943 гласа или 39.837%.

Втора политическа сила е ГЕРБ – СДС с 29 729 гласа или 19.758%. Припомняме, че коалицията с лидер Бойко Борисов, беше водена от Росен Желязков в Първи многомандатен избирателен район.

Третото място е за Движение за права и свободи – ДПС с водач Делян Пеевски. За ДПС гласувалите са 19 595 или 13.023%. Четвърта остава листата на акад. Николай Денков и "Продължаваме промяната – Демократична България“, за която са гласували 11 856 или 7.879%.

Под чертата от 4% остават БСП – Обединена левица с 5 441 гласа или 3.616%, следвани от АПС с 5 355 гласа или 3.559%. "Величие“ са с 4 151 гласа или 2.759%, "Възраждане“ с 4 058 или 2.697%, "Меч“ с 3 766 гласа или 2.503% и "Сияние“ с 2 373 гласа или 1.577%.

С "Не подкрепям никого“ са гласували 1 833 души.

Припомняме, че в Област Благоевград изборният ден премина сравнително спокойно и с висока избирателна активност. По данните към 20:00 часа на 19 април, когато секциите затвориха, гласувалите в областта бяха 48.86%.

От Благоевградска област в следващия парламент ще влязат 11 депутата.