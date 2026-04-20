"Прогресивна България“ продължава да води в резултата в Благоевградска област при обработени 64.53% СИК протоколи в РИК. Коалицията на Румен Радев печели 38 606 или 44.570%. Втори са ГЕРБ-СДС с 20 534 или 23.706%. Третото място е за Коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“ с 8 892 или 10.266%. Четвърти са от Движение за права и свободи – ДПС с 4.051% или 3 509.

Петото място в Област Благоевград е за "Възраждане“ с 2 812 или 3.246%. Шести са ПП "Величие“ с 2 774 или 3.203%. Седми остават "Меч“ 2.902% или 2 514. БСП са осми с 2 199 или 2.539%. Деветото място е за "Сияние“ с 1 677 гласа или 1.936%.

С "Не подкрепям никого“ са гласували 1 137 души в област Благоевград.