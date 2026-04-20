"Прогресивна България" е първа политическа сила в Благоевградска област при 44.21% обработени СИК протоколи в РИК. За Румен Радев са гласували 41.971% или 24 262 от имащите право на глас.

Втори остават от ГЕРБ-СДС с 24.115% или 13 940 гласа. Третото място е за ПП-ДБ, за които са гласували 11.309% или 6 537 от гласоподавателите. ДПС получават 2 687 гласа, което е 4.648% от гласувалите.

За "Възраждане" гласувалите са 1 983 души или 3.430%. БСП получават подкрепата на 1 488 избирателя или 2.574%. За "Сияние" гласувалите са 1 282 души или 2.218%.