Професионална гимназия "Никола Йонков Вапцаров“- Белица направи важна стъпка към модерното образование.

Новият център, финансиран от Министерството на образованието и науката, израз на стремежа към обучение, което развива любопитството, уменията и креативността на учениците от гимназията откриха Министърът на науката и образованието Красимир Вълчев, кметът на Община Белица Радослав Ревнаски и директорът на гимназията Фанка Къшева.

По време на церемонията министър Вълчев подчерта значението на инвестициите в модерна образователна инфраструктура и ролята на STEM обучението за бъдещото развитие на младите хора. STEM центърът разполага с модерно оборудване за провеждане на практически занимания по природни науки, технологии, математика и др.

Кметът Радослав Ревански, поздрави екипа на училището за успешното въвеждане на иновативни методи на обучение и създаването на модерна образователна среда, провокираща към творчество, критично мислене и практическо обучение. Той призова учениците да се възползват максимално от възможностите за обучение, които им предоставя училището, за да бъдат свободни и уверени в бъдеще за да прилагат знанията си в развитието на Община Белица.

Събитието уважиха Народният представител от ПП ДПС – Ново начало Фатма Йълдъс, Таня Михайлова – началник на кабинета на министъра на МОН, Чавдар Здравчев – парламентарен секретар на МОН, Областният управител на Област Благоевград Георги Динев, зам. областния управител на Област Благоевград – Христо Ангелов, Ивайло Златанова - Началник Регионално управление на образованието - Благоевград, Председателя на Фондация "Българска памет"- д-р Милен Врабевски , Хатидже Джурина - Фондация "Българска памет", зам. кметовете на община Белица, служители в Общинската администрация, представители на различни институции от Белица, представители на бизнеса, родители, ученици.