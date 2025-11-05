Новини
Проф. Румяна Коларова: Бюджетът за следващата година е предизборен и с много кратък хоризонт
Автор: Цоня Събчева 23:03 / 05.11.2025Коментари (0)80
© Фокус
Със сигурност това е един бюджет, който аз бих нарекла предизборен. Не, че се подготвят за предсрочни избори, но това е бюджет, който е направен с оглед на неизбежните и предстоящи президентски избори през следващата година. Това заяви политологът проф. Румяна Коларова в предаването "България, Европа и светът на фокус" на радио "Фокус".

По думите й бюджетът за следващата година е с много кратък хоризонт. "Това е следваща стъпка към пропастта, към пропастта на вече неконтролируема задлъжнялост", допълни тя.

Според проф. Коларова управляващото мнозинство очаква чрез новия бюджет да получи стабилна подкрепа, така че опозицията да не привлече избиратели на следващите избори.

"Политическата реакция може да бъде от два вида. Първото е да се откаже и да се отстъпи от увеличаването на данъците и на осигуровката, което всъщност е искане на бизнеса. А вторият вид реакция е намаляване на разходите. Едното е отказ от част от приходите, което общо взето само се влоши бюджета, а другото, което според мен цели бизнесът, е намаляване на разходите, което не означава нищо друго, освен съкращения в държавната администрация", подчерта политологът.

Изчисленията на финансови експерти, които твърдят, че едни 5 милиарда лева се "гушат“ в Българската банка за развитие, проф. Коларова определи като "обвинения, които винаги се отправят". 

"Тепърва трябва да видим по какъв начин ще се оперира с тези средства. Не може така априори да се дават оценки, макар че съм напълно убедена, че политическите оценки, които се дават, почиват на някакъв вид практики, които са съществували, макар че оттук нататък не може да кажем дали тези практики ще продължат. Съвсем различно е ако фактически се търси форма, под която да се финансират проекти, регионални проекти, които са както с европейско, така и с национално финансиране", каза тя.

