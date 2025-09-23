Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят

© Фокус Новите технологии променят начина, по който учим, работим, общуваме, а университетът е мястото, където тези процеси се срещат с науката и практиката. Това каза ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски“ проф. д-р Николай Марин по време на тържественото откриване на академичната 2025/ 2026 година във висшето учебно заведение, предаде репортер на "Фокус“.



Той добави, че изключително признание за университета е, че Министерството на образованието и науката е определило ЮЗУ "Неофит Рилски“ за един от трите регионални центъра в страната за съвременно обучение в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката.



"Това утвърждава позицията ни като институция, която умее да отговаря на новите потребности на обществото и да интегрира в своята дейност продължаващото образование и квалификация, които са съобразени с актуалния дневен ред на обществените проблеми. Уверен съм, че именно тук - пресечната точка на традициите и иновациите се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременни свят. Мисията на Югозападния университет не се изчерпва само с науката и технологиите. Тя е пазител на духовните ценности и националната ни памет“, заяви проф. Марин.



От думите му стана ясно, че през предстоящата академична година се навършват 1080 години от успението и 1150 години от рождението на свети Йоан Рилски – Небесният закрилник на българския народ. По този повод, съвместно с Неврокопската епархия, са представили идеен замисъл за национални възпоменателни чествания. Инициативата обединява българската православна църква, местните власти, водещи висши училища, носещи имената на видни духовници.



"Използвам случая, за да благодаря на Негово светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Данаил, както и на Негово високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим за подкрепата на тази инициатива“, каза ректорът на благоевградския университет.



Ето какво каза още той в своето обръщение към първокурсниците, преподавателите и родителите на студентите в ЮЗУ "Неофит Рилски“:



Скъпи първокурсници,



Обръщам се първо към вас, защото започва нов етап от живота Ви. Прекрачвайки прага на един от водещите университети в страната, вие ставате част от 50-ия юбилеен випуск, който завинаги ще остане в историята ни. Това е привилегия, но и отговорност, защото вашите успехи ще бъдат пример за бъдещите поколения. Предстоят ви години на труд и изпитания, но също така на приятелства и на незабравими преживявания. Пред вас стои най-ценното време, време за учене, за търсене. Влезте в стаите, в лабораториите, в спортните площадки и вземете всичко, което можете да вземете от ЮЗУ "Неофит Рилски“. Бъдете смели и любознателни, бъдете последователни. Използвайте си пълноценно времето, за да изградите не само професионални, но и приятелски отношения и умения – ценности, които ще ви съпътстват през целия живот.



Уважаеми родители,



Вече половин век нашият университет е дом за хиляди млади хора, превръщайки ги в успешни професионалисти и достойни граждани. Вашите деца стават част от тази история. Благодарим ви за доверието и ви обещаваме, че заедно ще създадем най-добрите условия вашите деца да развият своя потенциал.



Скъпи колеги,



През тези десетилетия вие вложихте много труд, за да изградите личности и да подготвите поколения професионалисти, които заемат водещи позиции в обществото. Историята е на университета е немислима без вашата всекидневна работа, без часовете в аудиториите, усилията в лабораториите, постоянния стремеж към научни открития. С право може да се обърнем назад с гордост, защото зад нас стоят десетки успешни випуски, но още по-важно е да гледаме напред с увереност. Вашата мисия далеч не свършва тук, напротив. Тя става още по-отговорна, защото бъдещето на науката и образованието се гради върху вашите усилия и вашия пример за вдъхновение. Благодаря ви за всеотдайната и упорита работа. Нека да вървим заедно с нашите студенти по този път на образованието.



Пожелавам ви здраве, още по-високи постижения и разбира се успехи в благородното ви дело като учени и преподаватели.



Скъпи студенти,



Вие сте моста между миналото и бъдещето. Вие носите традициите, но също така задавате посоката на настоящото време. Нека знанията ви и успехите ви бъдат ориентир и пример за следващите поколения. Бъдете активни участници в университетския живот, развивайте своите идеи, защото именно с тях се ражда промяната и бъдещето на академичната общност. Така заедно ще градим университет, който не само съхранява знанието, но го превръща в сила за България, Европа и света.



На добър час! Откривам новата академична 2025/ 2026 година на Югозападния университет "Неофит Рилски“.