Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
Автор: Десислава Томева 10:19Коментари (0)152
©
Проектни идеи на Община Благоевград, включени в общата Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) "Устойчиво развитие на общините от Югозападна България чрез кохезионна политика“, ще бъдат представени на публично обсъждане на 15 октомври от 11:00 часа в зала 5 на Община Благоевград.

Проектите, които ще бъдат презентирани, са преминали успешно проверка за административно съответствие и допустимост, а целта на обсъждането е жителите на общината да вземат участие в процеса на подбор на концепциите за интегрирани териториални инвестиции. Обсъждането се организира от Областен информационен център – Благоевград.

Сред проектните идеи, предложени за публично обсъждане, са:

• Изграждане на нови сгради за детски градини и ясли и за възрастни хора с увреждания, които се нуждаят от постоянна подкрепа на територията на община Благоевград;

• Осигуряване на нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина“ за ранна диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания;

• Ремонт на 180 общински жилища, включително от освободени сгради след преместването на детски заведения;

• Организиране на курсове за ограмотяване на лица над 16 години, които не са завършили основно образование;

• Разширяване на дуалното образование, с което учениците да получават теоретични знания и практика в реална работна среда;

• Почистване и укрепване на река Лисийска в с. Българчево и възстановяване на проводимостта ѝ и намаляване на риска от наводнения.

Проектните идеи включват и дейности за активен живот за възрастните хора, насочени към активирането им за участие в местни инициативи и инициативи за взаимопомощ, както и за достъп до социални и здравни услуги и преодоляване на негативни обществени нагласи.

Освен на публичното обсъждане, жителите на общината могат да изразят мнението си за предложените проекти до 19 октомври т.г., като попълнят специално създадена за това онлайн анкета, която е публикувана в първия коментар, писмено на имейл oic.blagoevgrad@gmail.com или лично в офиса на ОИЦ – Благоевград.

Събраните мнения ще бъдат обобщени в доклад и представени на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион, за да помогнат при окончателния избор на проектите, които ще бъдат изпълнявани, и при създаването на общата концепция за развитие на региона.






