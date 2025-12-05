ЗАРЕЖДАНЕ...
Продължават протестите на гръцките фермери
Вчера на граничния преход "Ексохи" гръцките власти преустановиха пропускането на товарни автомобили към Гърция, което позволи на колоната от тирове да се изтегли.
Целта на производителите е до края на седмицата да има поставени близо 30 големи блокади в цяла страна. Това ще сложи край на първата фаза от тяхната мобилизация, пише Prothotema.
В края на следващата седмица ще се проведе заседание на националния комитет по блокадите в Никая, Лариса, което ще разгледа всяка форма на ескалация преди срещата с правителството.
