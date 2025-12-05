Сподели close
Продължават блокадите на гръцките фермери. Част от тях бяха блокирали вчера българо-гръцката граница при "Кулата-Промахон". 

Вчера на граничния преход "Ексохи" гръцките власти преустановиха пропускането на товарни автомобили към Гърция, което позволи на колоната от тирове да се изтегли.

Целта на производителите е до края на седмицата да има поставени близо 30 големи блокади в цяла страна. Това ще сложи край на първата фаза от тяхната мобилизация, пише Prothotema. 

В края на следващата седмица ще се проведе заседание на националния комитет по блокадите в Никая, Лариса, което ще разгледа всяка форма на ескалация преди срещата с правителството.