В 441 секции на територията на Благоевградска област има машини за гласуване, но в част от тях вече са установени проблеми, научи ФОКУС. Към момента от Районната избирателна комисия – Благевград не могат да кажат точната бройка на устройствата, които не функционират правилно.

Според предварителната информация – част от машините не отпечатват разписки, при други разписки има, но датата на тях не съвпада с днешната.

В 10:00 часа се очаква РИК -Благоевград да даде своя първи брифинг за деня, на който се очаква да стане ясно какво точно се случва с маишните за гласуване и какви са проблемите, свързани с тях.