|Признание за благоевградските пожарникари в навечерието на празника им
Георги Динев изрази признателността си към огнеборците за тяхната всеотдайност, професионализъм и смелост при защита живота, здравето и имуществото на гражданите. Той подчерта, че отличието е символ на признателност и благодарност към всички пожарникари в област Благоевград за неуморния им труд в последните няколко месеца при възникналите множество пожари.
Комисар Василев бе категоричен, че екипът му ще работи все така с отдаденост, за да гарантира безопасността на хората в региона.
Срещата завърши с уверение за продължаване на доброто сътрудничество между Областна администрация Благоевград и екипа на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“.
