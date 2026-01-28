ЗАРЕЖДАНЕ...
Присъда за подсъдим, извършил опит за убийство като непълнолетен в Благоевград
©
Престъплението е извършено на 04.10.2024 г., около 23:30 часа, в град Благоевград, в района на чешмата в махала "Предел“.
Съдът наложи на подсъдимия наказание две години "лишаване от свобода“, като на основание чл. 69, ал. 1 от Наказателния кодекс изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен срок от две години, считано от влизане на присъдата в сила.
С присъдата подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец Ш. А. О. сумата от 50 000 лева (25 565 евро), представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, както и сумата от 2 400 лева (1 227 евро), ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на увреждането – 04.10.2024 г., до окончателното им изплащане.
Присъдата на Окръжен съд-Благоевград може да бъде обжалвана и/или протестирана пред Апелативен съд- София.
Още от категорията
/
Кметът Методи Байкушев посрещна в кабинета си първото бебе, родено в Благоевград през 2026 година
27.01
С една седмица се удължава срокът за кандидатстване по процедурата за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи в Благоевград
27.01
Ива Митева: Радев може да направи единствено коалиция и ще са му необходими минимум две партии
25.01
Кметът Байкушев обясни защо е важно да се изгради подземен паркинг под площад "Македония", въпреки скептицизма на експерти
22.01
Кметът на община Благоевград публикува за обществено обсъждане Списък на свободните мери, пасища и ливади
19.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зимен празник в Благоевград през февруари
17:27 / 27.01.2026
Кметът Методи Байкушев посрещна в кабинета си първото бебе, роден...
17:24 / 27.01.2026
С една седмица се удължава срокът за кандидатстване по процедурат...
14:30 / 27.01.2026
Наводнени помещения след дъждовете в Благоевградска област през и...
11:14 / 27.01.2026
Три пожара за денонощие в Благоевградско
11:13 / 27.01.2026
Полицията с първи подробности за инцидента, при който лек автомоб...
11:00 / 27.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.