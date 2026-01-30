ЗАРЕЖДАНЕ...
Приемателна комисия издаде Акт 16 за второ основно училище в Благоевград! Учениците се връщат още в началото на втория срок
Те ще разполагат с две нови пристройки към основната сграда, в които са обособени шест съвременни класни стаи, читалня, столова и закрита спортна зала със съблекални и обслужващи помещения.
С монтираната фотоволтаична инсталация, нова дограма и изцяло подменена отоплителна система е повишена енергийната ефективност на училището, което ще допринесе за по-ниски разходи и по-здравословна среда за учениците.
Предприети са мерки за безопасност на учениците и техните родители. Съвместно с отговорните институции Община Благоевград създаде организация за безопасно пристигане и тръгване от училище. Определени са паркоместа, на които в часовите интервали от 07:30 до 08:30 ч. и от 17:00 до 18:30 ч. няма да се заплаща такса за платено паркиране, в тези часове е разрешено единствено кратковременно спиране на моторни превозни средства с цел качване и слизане на учениците.
Извън посочените часови диапазони за същите паркоместа важат общите правила за платено паркиране и престой.
В резултат на добрата организация от страна на Общината и ефективния диалог с фирмата изпълнител, ремонтните дейности приключиха в срок.
Реновирането на учебното заведение е част от последователната политика на Община Благоевград за създаване на по-добри условия за образование и грижа за децата.
Ремонтът е осъществен по проект "Основно обновяване, модернизация и пристрояване на сградата на Второ основно училище "Димитър Благоев“ №BG-RRP-1.007-0227-C01, на стойност 2 240 886,71 евро, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Next Generation EU, по Механизма за възстановяване и устойчивост.
