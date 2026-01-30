Приемателна комисия от Регионална дирекция за държавен строителен контрол прие изцяло обновената и разширена сграда на II ОУ "Димитър Благоев“ в Благоевград и издаде Акт 16, с което официално приключва мащабният ремонт, който ще позволи преминаването към едносменен режим на обучение на децата. Очаква се следващата седмица РНДСК да издаде разрешение за ползване на сградата и още в началото на втория учебен срок учениците и педагогическият екип да се завърнат в разширеното и напълно обновено, модерно и функционално училище, което вече отговаря на всички съвременни изисквания за обучение.Те ще разполагат с две нови пристройки към основната сграда, в които са обособени шест съвременни класни стаи, читалня, столова и закрита спортна зала със съблекални и обслужващи помещения.С монтираната фотоволтаична инсталация, нова дограма и изцяло подменена отоплителна система е повишена енергийната ефективност на училището, което ще допринесе за по-ниски разходи и по-здравословна среда за учениците.Предприети са мерки за безопасност на учениците и техните родители. Съвместно с отговорните институции Община Благоевград създаде организация за безопасно пристигане и тръгване от училище. Определени са паркоместа, на които в часовите интервали от 07:30 до 08:30 ч. и от 17:00 до 18:30 ч. няма да се заплаща такса за платено паркиране, в тези часове е разрешено единствено кратковременно спиране на моторни превозни средства с цел качване и слизане на учениците.Извън посочените часови диапазони за същите паркоместа важат общите правила за платено паркиране и престой.В резултат на добрата организация от страна на Общината и ефективния диалог с фирмата изпълнител, ремонтните дейности приключиха в срок.Реновирането на учебното заведение е част от последователната политика на Община Благоевград за създаване на по-добри условия за образование и грижа за децата.Ремонтът е осъществен по проект "Основно обновяване, модернизация и пристрояване на сградата на Второ основно училище "Димитър Благоев“ №BG-RRP-1.007-0227-C01, на стойност 2 240 886,71 евро, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Next Generation EU, по Механизма за възстановяване и устойчивост.