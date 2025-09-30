ЗАРЕЖДАНЕ...
|Приеха промените в Областния план за защита при бедствия на област Благоевград
Обсъдени и гласувани с пълно мнозинство бяха направените актуализации в Областния план за защита при бедствия на област Благоевград, в частта за ранно предупреждение на населението, на основание Решение №476/21.06.2025 г. на Министерски съвет за приемане на План за използване на системата BG-ALERT за предупреждение на населението. Допълнително бе обсъдена и стандартна процедура за използване на системата.
Заложено в новия документ е съобщенията да бъдат кратки и точни, а BG-ALERT да предоставя навременна и ясна информация, за да могат институциите и гражданите да вземат необходимите решения и действия при извънредни ситуации.
В област Благоевград със системата BG-ALERT могат да работят само обучени и сертифицирани служители от Областна администрация и от общините. След обучение в ГД ПБЗН двама служители на Областна администрация са определени за създаване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението чрез BG-ALERT на територията на областта. След допълнително разрешение от ГД ПБЗН предстои да бъдат обучени още петима служители, които са дежурни по Областния съвет по сигурност.
Областният управител Георги Динев подчерта, че системата се използва за ранно оповестяване на различни видове опасности, но е много важно да не се всява излишна паника сред населението. "Най-важно в тази ситуации е хората да бъдат информирани и да изпълняват инструкциите на компетентните институции, но също така, системата не трябва да се използва без да има категорични показатели за това. Смятам, че нашата област е една от водещите относно използването на системата, предвид множеството пожари през изминалото лято, когато няколко пъти беше наложително използването на BG-ALERT", обясни Динев.
Редът за ранно предупреждение на населението в страната ни е регламентиран със Закона за защита при бедствия - правомощията да задействат Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и да използват BG-ALERT имат министрите, областните управители, кметовете на общини, кметовете на населени места и кметските наместници.
