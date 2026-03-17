Вътрешни правила за организация и дейност на Общински фонд "Култура“, изготвени и приети от Експертния съвет към фонда, бяха приети днес от Комисията по образование, култура и вероизповедания към Общински съвет – БлагоевградПравилата регламентират организацията и дейността на фонд "Култура“, критериите за кандидатстване и оценка на проектите и начина на разпределение на средствата за културни инициативи в общината.Проектни предложения могат да бъдат подавани в пет направления: култура за деца и младежи; сценични изкуства – театър, музика, танц, опера, мюзикъл; съвременни и синкретични културни форми, включително кино; литература, визуални изкуства и дизайн и фолклор и традиции.Документът въвежда ясни правила за работа на Експертния съвет, включително и при конфликт на интереси – в такива случаи съответният член няма да участва в оценката на конкретния проект.Определени са и условията за допустимост на проектите – организациите, които кандидатстват, трябва да развиват дейност на територията на общината, държавни и общински културни институти ще могат да участват единствено като партньори.Очаква се първата процедура за кандидатстване за финансиране на проекти от Общински фонд "Култура“ да бъде отворена на 31 март, според правилата тя ще продължи два месеца, до 30 май.25 000 евро са заложените в бюджета за 2026 година средства за подкрепа на културни проекти, максималната сума за финансиране на един проект е 5000 евро.За най-малките проекти, чиято стойност е до 250 евро, няма да се изисква съфинансиране, което дава възможност за финансиране от общински фонд "Култура“ да кандидатстват по-малки организации и независими творци.При всички останали проекти ще се изисква участие със собствени средства, като размерът му зависи от отпуснатото финансиране.Финансирането ще се предоставя на два етапа. 40% авансово, а останалата сума след приключване и отчитане на проекта.Проектните предложения ще се оценяват от Експертен съвет, в който участват представители на общинската администрация, общински съветници и независими експерти в областта на културата.С приемането на вътрешните правила Община Благоевград ще даде възможност повече творци и организации да реализират своите инициативи и проекти, с които да обогатят културната програма на града, създавайки повече събития с добавена стойност за областния център.Предстои предложението да бъде гласувано на заседание на Общински съвет.