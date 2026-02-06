Сподели close
На заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, под председателството на областния управител Георги Динев, бе приет държавният план-прием и допълнителният държавен план-прием за учебната 2026/2027 г. за област Благоевград.

Областният управител откри заседанието и даде думата на началника на РУО Благоевград - Ивайло Златанов, който представи подробен анализ за състоянието на училищната мрежа и изготвеното обобщено предложение за държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за област Благоевград за учебната 2026/20267 година.

Броят на образователните институции в област Благоевград, които имат право да реализират държавен план-прием след VII клас е 60, разпределени в професионални и профилирани гимназии, средни и обединени училища. За учебната 2026/2027 година, 54 училища са представили мотивирани предложения за планиране и реализиране на ДПП в VIII клас.

През учебната 2025/2026 година в седми клас от образователните институции на територията на област Благоевград към 25.11.2025 г. се обучават 2 754 ученици. Към същия период на миналата учебната година са се обучавали в седми клас 2 692 ученици. Към настоящия момент се наблюдава увеличение на броя на учениците в седми клас на ниво област с 62-ма ученици.

Във връзка със завишения броя на учениците, в сравнение с предходната година, е увеличен броят на паралелките в общините Гърмен -1 паралелка, Петрич – 2 паралелки и Сандански – 1 паралелка.

Предложени са общо 115 паралелки с 2 990 места в тях, при пълняемост 26 ученици. От 115 паралелки – 72 паралелки са професионални и 43 профилирани. За учебната 2026/2027 г. са предложени и 4 паралелки за обучение чрез работа (дуална форма на обучение).

Балансът при така направените предложения за 115 паралелки е отрицателен, с очакван недостиг от 236 ученици, при пълняемост от 26 ученици в паралелка. При 24 ученици в паралелка, балансът също ще бъде отрицателен, няма да достигнат само 6 ученици. Ако предположим, че всяка паралелка е с 22 ученици, тогава балансът ще бъде положителен и ще останат в повече 224 ученици, обясни г-н Златанов.

В изготвеното обобщено предложение за държавен план-прием за област Благоевград за учебната 2026/2027 година се предлагат 3 нови професии за областта:

- Професия " Интегриране на дигитални технологии“" е предложена от ПМГ "Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев;

- Професия "Дизайн на дигитални и печатни медии“, предложена от Средно училище "Св. Паисий Хилендарски“– гр. Кресна;

- Професия " Асансьорна техника и съоръжения " е предложена от Професионална гимназия по механоелектротехника "Юрий Гагарин“, гр. Петрич.

Предложението за държавен план-прием в V клас за учебната 2026/2027 година за област Благоевград включва 2 паралелки с 52 места в тях при клас от 26 ученици, а именно: една паралелка в ПМГ "Акад. Сергей Корольов“, Благоевград, и една паралелка в ПМГ "Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. Броят на местата не надвишава 2%, което е в съответствие с нормативно определеното изискване.

Предложение за допълнителен държавен план-прием за учебната 2026/2027 година е направено за общо 3 паралелки – 2 в НПГ "Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев и една паралелка в ПГ "Петко Р. Славейков“ – гр. Якоруда.

Под председателството на областния управител Георги Динев, така предложеният държавен план-прием за учебната 2026/2027 година бе съгласуван от членовете на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.