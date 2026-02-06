Георги Динев, бе приет държавният план-прием и допълнителният държавен план-прием за учебната 2026/2027 г. за област Благоевград.
Областният управител откри заседанието и даде думата на началника на РУО Благоевград - Ивайло Златанов, който представи подробен анализ за състоянието на училищната мрежа и изготвеното обобщено предложение за държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за област Благоевград за учебната 2026/20267 година.
Броят на образователните институции в област Благоевград, които имат право да реализират държавен план-прием след VII клас е 60, разпределени в професионални и профилирани гимназии, средни и обединени училища. За учебната 2026/2027 година, 54 училища са представили мотивирани предложения за планиране и реализиране на ДПП в VIII клас.
През учебната 2025/2026 година в седми клас от образователните институции на територията на област Благоевград към 25.11.2025 г. се обучават 2 754 ученици. Към същия период на миналата учебната година са се обучавали в седми клас 2 692 ученици. Към настоящия момент се наблюдава увеличение на броя на учениците в седми клас на ниво област с 62-ма ученици.
Във връзка със завишения броя на учениците, в сравнение с предходната година, е увеличен броят на паралелките в общините Гърмен -1 паралелка, Петрич – 2 паралелки и Сандански – 1 паралелка.
Предложени са общо 115 паралелки с 2 990 места в тях, при пълняемост 26 ученици. От 115 паралелки – 72 паралелки са професионални и 43 профилирани. За учебната 2026/2027 г. са предложени и 4 паралелки за обучение чрез работа (дуална форма на обучение).
Балансът при така направените предложения за 115 паралелки е отрицателен, с очакван недостиг от 236 ученици, при пълняемост от 26 ученици в паралелка. При 24 ученици в паралелка, балансът също ще бъде отрицателен, няма да достигнат само 6 ученици. Ако предположим, че всяка паралелка е с 22 ученици, тогава балансът ще бъде положителен и ще останат в повече 224 ученици, обясни г-н Златанов.
В изготвеното обобщено предложение за държавен план-прием за област Благоевград за учебната 2026/2027 година се предлагат 3 нови професии за областта:
- Професия " Интегриране на дигитални технологии“" е предложена от ПМГ "Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев;
- Професия "Дизайн на дигитални и печатни медии“, предложена от Средно училище "Св. Паисий Хилендарски“– гр. Кресна;
- Професия " Асансьорна техника и съоръжения " е предложена от Професионална гимназия по механоелектротехника "Юрий Гагарин“, гр. Петрич.
Предложението за държавен план-прием в V клас за учебната 2026/2027 година за област Благоевград включва 2 паралелки с 52 места в тях при клас от 26 ученици, а именно: една паралелка в ПМГ "Акад. Сергей Корольов“, Благоевград, и една паралелка в ПМГ "Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. Броят на местата не надвишава 2%, което е в съответствие с нормативно определеното изискване.
Предложение за допълнителен държавен план-прием за учебната 2026/2027 година е направено за общо 3 паралелки – 2 в НПГ "Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев и една паралелка в ПГ "Петко Р. Славейков“ – гр. Якоруда.
Под председателството на областния управител Георги Динев, така предложеният държавен план-прием за учебната 2026/2027 година бе съгласуван от членовете на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.